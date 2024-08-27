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Zambiya'da taş ocağında göçük! 9 kişi hayatını kaybetti

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 10:51
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Zambiya’da taş ocağında göçük! 9 kişi hayatını kaybetti

Zambiya'da bir taş ocağındaki göçükte 9 kişinin öldüğü bildirildi. Zambiya'nın kuzeyindeki bir açık bakır madeninde Aralık 2023'te meydana gelen göçükte yaklaşık 30 madenci yaşamını yitirmişti.

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