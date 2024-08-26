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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve Hizbullah'a çağrı: Çatışmayı durdurun!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 00:16
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BM Genel Sekreteri Guterres’ten İsrail ve Hizbullah’a çağrı: Çatışmayı durdurun!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerginliğin tırmanmasından "derin endişe" duyduğunu belirterek, her iki tarafı da "çatışmaları durdurmaya" çağırdı.

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