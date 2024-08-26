Kassam Tugayları’nda işgalci askerlerine darbe! Darmaduman oldular: Ölü ve yaralılar var

İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM

Terör devleti İsrail'in 10 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybının 40 bini aştığı Gazze'de, her geçen gün insanlık felaketinin derinleştiği görülüyor.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak, sivil altyapı da tahrip ediliyor.