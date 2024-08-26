Kassam Tugayları'nda işgalci askerlerine darbe! Darmaduman oldular: Ölü ve yaralılar var
Terör devleti İsrail'in bitmek bilmeyen sivil katliamı her geçen gün şiddetini artırırken kara savaşında işgalci ordusu darbe üstüne darbe almaya devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda katil İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Kassam Tugayları ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı.
KATİL ORDUSU DARMADUMAN
Kassam Tugayları'nın keskin nişancı ve mayınlı saldırılarında İsrail ordusu saflarında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.
Ölü ve yaralı askerlerin tahliyesi için İsrail ordusuna ait helikopterin bölgeye iniş yaptığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Kassam Tugayları'nın, Gazze kentinin Tel el-Hava mahallesinde bulunan yüksekokul çevresinde bir İsrail askerini keskin nişancı ile vurduğu ifade edildi.
KATİL İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEN İSRAİL'İN İÇ BÖLGESİNE ROKET ATILDIĞINI DUYURDU
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden başkent Tel Aviv yakınlarındaki Rişon Letsiyon kentine doğru roket atıldığını duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki Rişon Letsion bölgesinde devreye giren sirenin ardından Gazze Şeridi'nin güneyinden açık bir alana düşen bir roketin fırlatıldığı tespit edildi." denildi.
İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM
Terör devleti İsrail'in 10 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybının 40 bini aştığı Gazze'de, her geçen gün insanlık felaketinin derinleştiği görülüyor.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak, sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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