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İsrail Gazze'de tükenmenin eşiğine geldi! Emekli Tümgeneral: Uçurumun eşiğindeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 07:50 Güncelleme: 24.08.2024 08:32
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İsrail Gazze’de tükenmenin eşiğine geldi! Emekli Tümgeneral: Uçurumun eşiğindeyiz

Katil İsrail birbirine girdi. İsrailli general Brik, “Ülke uçuruma sürükleniyor. Gazze’de zafer hayal. Dünyadan izole ediliyoruz. Ekonomi çöküyor” diyerek Netanyahu’yu topa tuttu. Savunma Bakanı Gallant da Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’e saldırdı. Gvir, “Bana değil Hizbullah’a saldır” yanıtını verdi

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