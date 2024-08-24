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Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Terör saldırısı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 00:22 Güncelleme: 24.08.2024 01:43
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Almanya’da festivalde bıçaklı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Terör saldırısı mı?

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde, şehrin 650’nci yaş günü kutlamalarında bıçaklı saldırı meydana geldi. Alman basınında yer alan haberlere göre Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Olayda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz gerçekleşen saldırıya ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yılmaz saldırıda en az 3 kişini hayatını kaybettiği ifade ederken "saldırganın kimliğine ilişkin Arap görünümlü biri olduğu bildiriliyor" dedi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Olayda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

Solinger Tageblatt gazetesinin haberinde, saldırının Solingen şehrinin 650 yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleştiği belirtildi.

Haberde, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 7 kişinin yaralandığı aktartılarak, polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi. Alman Haber Ajansı DPA'nın da polis çevrelerine dayandırdığı haberde, şüphelinin henüz yakalanmadığı kaydedildi.

A Haber muhabiri Fatih Yılmaz gerçekleşen saldırıya ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yılmaz saldırıda en az 3 kişini hayatını kaybettiği ifade ederken "saldırganın kimliğine ilişkin Arap görünümlü biri olduğu bildiriliyor" dedi.

A Haber muhabiri Fatih Yılmaz: Şok edici bir saldırı gerçekleşti. Şehrin 650'nci yaş günü kutlamaları vardı ve 3 günlük festival ilan edilmişti. Bu festivalin ilk gününde 21:45 sıralarında bu saldırı gerçekleşti.

Elimizde ki bilgiler son derece sınırlı Alman medyasında saldırganın kimliğine ilişkin Arap görünümlü biri olduğu bildiriliyor. Alman medyasının hemen bir hedef gösterme çabası da olabilir. Ancak şu ana kadar edinilen bilgiye göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de ağır yaralandı.

Bu durumu Alman emniyeti çok ciddi bir terör saldırı olarak ifade ediyor.

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