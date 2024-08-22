Gazze’de zorunlu göç sistematik silah: Terör devleti İsrail Filistinlileri zorlamaya devam ediyor

Saldırılardan kaçmak için oradan oraya savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze'de nereye gideceklerini bilmiyor.

Zira, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra boşaltılmasını istiyor hatta buralara da saldırılar düzenliyor.