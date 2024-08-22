Gazze'de zorunlu göç sistematik silah: Terör devleti İsrail Filistinlileri zorlamaya devam ediyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımı bitmek bilmezken, işgalci ordu Filistinlilere yönelik zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor.
Saldırılardan kaçmak için oradan oraya savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze'de nereye gideceklerini bilmiyor.
Zira, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra boşaltılmasını istiyor hatta buralara da saldırılar düzenliyor.
Katil İsrail ordusu, Gazze'de son bir hafta içinde "güvenli" olduğu iddia edilen bölgenin bazı kısımları dahil olmak üzere 5 ayrı sözde "tahliye emri" yayımladı.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaştı.
Adraee, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Beni Süheyla kabasının dahil olduğu bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.
GAZZE'DE ZORUNLU GÖÇÜ SİSTEMATİK BİR SİLAH!
Terör devleti İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.
BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.
Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.
BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.
İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.
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