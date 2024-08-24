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İsrail ordusunun gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 08:58
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İsrail ordusunun gece Gazze’ye düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 12 kişinin öldüğü, 18'inin yaralandığı belirtildi.

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