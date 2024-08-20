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Nijerya'da sel felaketi! Jigawa eyaletinde onlarca ölü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 06:06
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Nijerya’da sel felaketi! Jigawa eyaletinde onlarca ölü

Son dakika haberine göre Nijerya'nın Jigawa eyaletinde günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi.

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