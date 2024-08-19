Boykot işe yarıyor! Katliam destekçisi Coca-Cola’ya Gazze tokadı: Satış hacminde küçülüyor

Boykot edilen Coca-Cola satış hacminde küçülmeye gidiyor.

Coca-Cola operasyonel kar konusunda da bir revizeye gitti ve beklentisini 2023 yılına göre hafif düşüş-yatay olarak değiştirdi. Açıklamada "Faliyet ortamının daha da kötüleşmesi halinde FVÖK marjında bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş riski görüyoruz. Bu potansiyel riski beklentilerimize dahil ederek, FVÖK marjı beklentimizi 'geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay' olarak değiştiriyoruz." denildi.