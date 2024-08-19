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Boykot işe yarıyor! Katliam destekçisi Coca-Cola'ya Gazze tokadı: Satış hacminde küçülüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 00:01 Güncelleme: 20.08.2024 00:10
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Boykot işe yarıyor! Katliam destekçisi Coca-Cola’ya Gazze tokadı: Satış hacminde küçülüyor

Uzun yıllardır katil ordusu tarafından Filistin'de, özellikle Gazze'de soykırım saldırıları düzenleniyor. Ekim ayından bu yana Gazze'de düzenlenen soykırımda 40 bini aşkın masum işgalciler tarafından katledildi. Katliam ordusuna peş peşe tepkiler sürerken bir yandan da işgale destek veren markalar boykot ediliyor. Özellikle Ekim ayından bu yana birçok marka boykot edilmeye devam ederken bu markalar ağır darbeler aldı. Starbucks ve birçok marka gibi Coca-Cola da boykotun etkisi ile sarsıldı. Boykot kolası tüm yıl için satış hacmi beklentilerini "orta-tek haneli büyüme"den "yatay-düşük-tek haneli büyüme"ye revize ettiklerini açıkladı.

Gazze'de soykırıma destek veren markalar boykotun etkisi ile sarılmaya devam ediyor. İşgal destekçisi ünlü markalar finansal olarak darbe alınca bu kez ürün ambalajlarında algı oyunları yapmaya çalışarak durumu düzeltmeye çalıştı ancak fayda vermedi.

İşgal destekçisi kola markası boykot nedeniyle satışlardan etkilenince ambalajlarda algı oyunu yapmaya çalıştı.İşgal destekçisi kola markası boykot nedeniyle satışlardan etkilenince ambalajlarda algı oyunu yapmaya çalıştı.

Boykot edilen ve ağır darbe alan markalardan biri olan Coca-Cola, tüm yıl için satış hacmi beklentilerini "orta-tek haneli büyüme"den "yatay-düşük-tek haneli büyüme"ye revize ettiklerini duyurdu.

Boykot edilen Coca-Cola satış hacminde küçülmeye gidiyor.Boykot edilen Coca-Cola satış hacminde küçülmeye gidiyor.

BOYKOT KOLASI ERİYOR!

Türkiye'de boykot edilen Coca-Cola İçecek A.Ş.'den KAP'a satış hacmine ilişkin bildirim geldi.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamada Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle tüm yıl için satış hacmi beklentisinin orta-tek haneli büyümeden yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize ettiklerini belirtildi.

Boykot edilen Coca-Cola satış hacminde küçülmeye gidiyor.Boykot edilen Coca-Cola satış hacminde küçülmeye gidiyor.

NET SATIŞ GELİRİNDE DE REVİZE GİDİYORLAR

Şirketten yapılan açıklamaya göre net satış gelirinde de revizeye gidildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Revize edilen hacim beklentisi ve başlangıçta planlanandan daha yavaş fiyat artışlarıyla birlikte, Kur Etkisinden Arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentimizi de 'düşük 40'lı yüzdelerde büyüme'den 'düşük 30'lu yüzdelerde büyüme' olarak revize ediyoruz."

Boykot edilen Coca-Cola satış hacminde küçülmeye gidiyor.Boykot edilen Coca-Cola satış hacminde küçülmeye gidiyor.

Coca-Cola operasyonel kar konusunda da bir revizeye gitti ve beklentisini 2023 yılına göre hafif düşüş-yatay olarak değiştirdi. Açıklamada "Faliyet ortamının daha da kötüleşmesi halinde FVÖK marjında bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş riski görüyoruz. Bu potansiyel riski beklentilerimize dahil ederek, FVÖK marjı beklentimizi 'geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay' olarak değiştiriyoruz." denildi.

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