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Katil İsrail ordusu yedek askerleri göreve çağırdı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 06:09
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Katil İsrail ordusu yedek askerleri göreve çağırdı

Son dakika haberine göre 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail ordusu, daha önce askerlikten muaf tutulan yedek askerleri, “kuvvet eksikliği” gerekçesiyle göreve çağırmaya başladığını duyurdu.

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