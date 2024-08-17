Yahudi sivillerden silahlı terör! Batı Şeria’da Filistinlilerin evlerini ve arabalarını ateşe verdiler

SİLAHLARLA SALDIRDILAR

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya bağlı yaklaşık 3 bin 500 nüfuslu Filistinli Cit Köyü, Filistinlilerin topraklarını gasp eden fanatik İsrailli yerleşimcilerin son hedefi oldu. Bir kısmı silahlı 100 kadar İsrailli, Cit Köyü'ne baskın düzenledi. Filistinliler, yerleşimcilerin tek tip üniforma giydiklerini, yüzlerine maske taktıklarını aktardı. Silahlı İsrailli grup, Filistinlilere, evlerine, araçlarına taş ve silahla saldırdı, 4 ev ve 6 aracı molotof kokteylle ateşe verdi.