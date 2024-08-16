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Haberler Galeri İsrailli işgalciler Batı Şeria'da bir köyü bastı! İşgalciler Filistinlileri diri diri yakmaya çalıştı | İşte dehşet dolu anlar

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da bir köyü bastı! İşgalciler Filistinlileri diri diri yakmaya çalıştı | İşte dehşet dolu anlar

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak 40 bin sivili katleden katil İsrail ordusu Batı Şeria'da da soykırıma devam ediyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentindeki bir köye yaptıkları baskın sırasında bir Filistin vatandaşını öldürdü, Filistinlilere ait evleri ve arabaları ateşe verdi. İşgalcilerin evi yakma anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:11
İsrailli işgalciler Batı Şeria’da bir köyü bastı! İşgalciler Filistinlileri diri diri yakmaya çalıştı | İşte dehşet dolu anlar

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan kalabalık bir grubun, Kalkilya'nın Cit Köyü'ne saldırdığını, köy sakinlerine gerçek mermilerle ateş açtığını, evlere taş attığını, Filistinlilerin çok sayıda ev ve arabasını ateşe verdiğini söyledi.

İsrailli işgalciler Batı Şeria’da bir köyü bastı! İşgalciler Filistinlileri diri diri yakmaya çalıştı | İşte dehşet dolu anlar

İsrail ordusunun saldırgan Yahudi yerleşimcilere koruma sağladığı ve sivil savunma araçlarının köye girmesini engellediğini belirtildi.

İsrailli işgalciler Batı Şeria’da bir köyü bastı! İşgalciler Filistinlileri diri diri yakmaya çalıştı | İşte dehşet dolu anlar

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait 4 ev ve 6 arabayı ateşe verdiği, köy sakinlerine ve mülklerine taş ve molotof kokteyli attığı kaydedildi.

İsrailli işgalciler Batı Şeria’da bir köyü bastı! İşgalciler Filistinlileri diri diri yakmaya çalıştı | İşte dehşet dolu anlar

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçek mermiyle açtığı ateşte bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, başka bir Filistinlinin göğsünden ağır şekilde yaralandığı ve Nablus'taki bir devlet hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

İsrailli işgalciler Batı Şeria’da bir köyü bastı! İşgalciler Filistinlileri diri diri yakmaya çalıştı | İşte dehşet dolu anlar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.