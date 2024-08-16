İsrailli işgalciler Batı Şeria’da bir köyü bastı! İşgalciler Filistinlileri diri diri yakmaya çalıştı | İşte dehşet dolu anlar

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçek mermiyle açtığı ateşte bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, başka bir Filistinlinin göğsünden ağır şekilde yaralandığı ve Nablus'taki bir devlet hastanesine kaldırıldığı bildirildi.