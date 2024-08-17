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Katil İsrail Lübnan’ın güneyine saldırdı! 9 kişi hayatını kaybetti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 09:39
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Katil İsrail Lübnan’ın güneyine saldırdı! 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

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