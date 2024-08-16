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Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği Güney Kore'deki Merkez Camisi'ni yeniliyor!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:30
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Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği Güney Kore’deki Merkez Camisi’ni yeniliyor!

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonunun (KMF) işbirliğiyle Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Merkez Camisi yenileniyor.

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