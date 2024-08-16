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Dünyada yaklaşık 4,4 milyon kişi güvenilir içme suyuna erişemiyor

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:33
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Dünyada yaklaşık 4,4 milyon kişi güvenilir içme suyuna erişemiyor

Düşük ve orta gelirli 135 ülkede yaşayan yaklaşık 4,4 milyon kişinin güvenilir içme suyuna erişiminin bulunmadığı tespit edildi.

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