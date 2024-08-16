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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kolombiya ve Brezilya'nın "yeni seçim" çağrılarını reddetti

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:24
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kolombiya ve Brezilya’nın yeni seçim çağrılarını reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ve Brezilya'nın devlet başkanı seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların yaşandığı ülkesinde seçimin yenilenmesine yönelik çağrılarını reddetti.

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