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İtalya'da Torino Cezaevi'nde olay çıktı! 6 gardiyan yaralandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:19
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İtalya’da Torino Cezaevi’nde olay çıktı! 6 gardiyan yaralandı

İtalya'nın Torino kentindeki cezaevinde dün akşam saatlerinde çıkan olaylarda 6 gardiyanın yaralandığı bildirildi. Gardiyanların sağlık durumlarının ciddi olmadığı bilgisi paylaşıldı.

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