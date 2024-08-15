15 Ağustos 2024, Perşembe
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!
Global Firepower'ın 2024 yılı raporu, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini sıraladı. 145 ülkenin değerlendirildiği bu listede, Türk Hava Kuvvetleri'nin dikkat çeken bir yükseliş gerçekleştirdiği görüldü. Geçen yıla göre iki sıra birden ilerleyen Türk Hava Kuvvetleri, modernizasyon hamlelerini başarıyla pekiştirdi. Global Firepower, bu sıralamayı yaparken avcı uçaklarından askeri nakliye uçaklarına, eğitim uçaklarından özel harekat uçaklarına kadar geniş bir kriter setini dikkate alıyor.
Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:35