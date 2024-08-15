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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!

Global Firepower'ın 2024 yılı raporu, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini sıraladı. 145 ülkenin değerlendirildiği bu listede, Türk Hava Kuvvetleri'nin dikkat çeken bir yükseliş gerçekleştirdiği görüldü. Geçen yıla göre iki sıra birden ilerleyen Türk Hava Kuvvetleri, modernizasyon hamlelerini başarıyla pekiştirdi. Global Firepower, bu sıralamayı yaparken avcı uçaklarından askeri nakliye uçaklarına, eğitim uçaklarından özel harekat uçaklarına kadar geniş bir kriter setini dikkate alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:35
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!

Türk Hava Kuvvetleri, gerçekleştirdiği stratejik hamleler ve modernizasyon projeleriyle küresel arenada dikkat çekici bir ilerleme sağladı. 145 ülke arasında yapılan değerlendirmelere göre Türkiye, hava kuvvetlerinin gücünde önemli bir sıçrama yaparak üst sıralarda yer aldı. Peki, Türk Hava Kuvvetleri bu küresel sıralamada kaçıncı sırada bulunuyor? İşte, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi ve Türkiye'nin konumu...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!

50-Özbekistan

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!

49-Güney Afrika

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!

48-Filipinler

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!

47-İsveç