Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!

Türk Hava Kuvvetleri, gerçekleştirdiği stratejik hamleler ve modernizasyon projeleriyle küresel arenada dikkat çekici bir ilerleme sağladı. 145 ülke arasında yapılan değerlendirmelere göre Türkiye, hava kuvvetlerinin gücünde önemli bir sıçrama yaparak üst sıralarda yer aldı. Peki, Türk Hava Kuvvetleri bu küresel sıralamada kaçıncı sırada bulunuyor? İşte, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi ve Türkiye'nin konumu...