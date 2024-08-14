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Son dakika | Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 16:52 Güncelleme: 14.08.2024 17:15
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Son dakika | Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmesi

Son dakika haberi... Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.

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