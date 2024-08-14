14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Yeni Zelanda'yı karıştıran olay! Yardım derneği metamfetamin içeren şeker dağıttı! Çocuklar tüketince gerçek ortaya çıktı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 14:15 Güncelleme: 14.08.2024 14:25
ABONE OL
Yeni Zelanda’yı karıştıran olay! Yardım derneği metamfetamin içeren şeker dağıttı! Çocuklar tüketince gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Auckland bölgesinde evsizlere yardım eden bir dernek, yanlışlıkla "ölümcül dozda" metamfetamin içeren şekerler dağıttı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör