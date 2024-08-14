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Hamas ile İsrail arasında ateşkes nasıl sağlanacak? Anlaşmanın detayları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan faktörü devrede

Hamas ile İsrail arasında nasıl bir ateşkes sağlanacak? sorusu yanıtını buldu. Rehine takası pazarlığı ile ateşkesin sağlanması için son aşamaya gelindi. Türkiye'nin de telkinleriyle ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında ateşkese yönelik bir yol haritası açıkladı. Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünde; ABD, Katar ve Mısır'ın ise arabuluculuğunda yaklaşık 3 aydır yürütülen görüşmelerde, anlaşmanın çerçevesi de şekillendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:57
Hamas ile İsrail arasında ateşkes nasıl sağlanacak? Anlaşmanın detayları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan faktörü devrede
Hamas'ın elindeki her bir rehine için en az 12 Filistinli mahkûmun serbest bırakılması üzerinde yoğunlaşıldı. Uluslararası bağımsız gözlemcilerin tahminlerine göre Hamas'ın elinde ölü veya diri 118-120 rehine bulunuyor.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes nasıl sağlanacak? Anlaşmanın detayları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan faktörü devrede
Rehinelerin takas edilebilmesi için İsrail hapishanelerindeki Hamaslı ve diğer Filistinli hükümlülerin de serbest bırakılması gerekiyor.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes nasıl sağlanacak? Anlaşmanın detayları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan faktörü devrede
Ancak İsrail, 30 yıl altında hapis cezası alanları bırakmayı kabul etse de 30 yılın üstünde hapis cezasına mahkûm olanlardan hangi isimleri bırakacağına kendi karar vermek istiyor.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes nasıl sağlanacak? Anlaşmanın detayları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan faktörü devrede
Müzakerelerdeki son aşamayı değerlendiren yetkililer, birkaç hafta içinde ateşkesin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes nasıl sağlanacak? Anlaşmanın detayları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan faktörü devrede

1 REHİNE KARŞILIĞINDA, 12 MAHKÛM

Ateşkes görüşmeleri, son olarak İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkûmları hangi kritere göre serbest bırakacağına odaklandı.