14 Ağustos 2024, Çarşamba
Hamas ile İsrail arasında ateşkes nasıl sağlanacak? Anlaşmanın detayları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan faktörü devrede
Hamas ile İsrail arasında nasıl bir ateşkes sağlanacak? sorusu yanıtını buldu. Rehine takası pazarlığı ile ateşkesin sağlanması için son aşamaya gelindi. Türkiye'nin de telkinleriyle ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında ateşkese yönelik bir yol haritası açıkladı. Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünde; ABD, Katar ve Mısır'ın ise arabuluculuğunda yaklaşık 3 aydır yürütülen görüşmelerde, anlaşmanın çerçevesi de şekillendi.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:57