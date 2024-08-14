ABD’den MİT’in esir takasına büyük övgü: Çok profesyonel mükemmel bir işti

VAZGEÇİLMEZ MÜTTEFİK

Türkiye, NATO'da vazgeçilmez müttefik olduğunu defalarca gösterdi. (Ukrayna)savaşının beşinci gününde Türkiye Montrö Sözleşmesi'ni devreye soktu, bu önemli bir tedbirdi.26'ıncı NATO zirvesi Türkiye'de gerçekleşecek ve bu çok önemli. Türkiye NATO'nun vazgeçilmez, değerli bir üyesi, ABD'nin ardından ikinci en büyük askeri gücü ve son birkaç yılda değerini kanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle birlikte büyük bir yabancı askeri F-16 satışı da gerçekleştirdik.

F-16 SÜRECİ

Blok 70, sadece NATO içindeki yakın müttefiklerimiz tarafından kullanılan en sofistike F-16'lar. Bunun ilerlemeyeceğine dair bazı düşünceler var. Ama ilerledi. Bu alımla ilgili her şey yolunda gidiyor. Yani güvenlik tarafında gerçekten mutluyuz.