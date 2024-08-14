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Nijerya'da trafik kazasının ardından yangın çıkan minibüsteki 12 kişi öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 05:59
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Nijerya’da trafik kazasının ardından yangın çıkan minibüsteki 12 kişi öldü

Nijerya'nın Lagos eyaletinde trafik kazasının ardından yangın çıkan minibüsteki 12 kişi hayatını kaybetti. Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

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