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ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına tepki

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 06:03
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ABD’nin İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına tepki

Son dakika haberine göre ABD yönetiminin, Gazze'ye saldırıları devam eden İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışına onay vermesi tepki çekti.

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