BM’den Orta Doğu mesajı: Gelişmeler endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi'ne, Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Sekreter Yardımcısı konuşmasında, "Bu toplantıya sebep olan Gazze Şehri'ndeki Et-Tabiin Okulu'na yönelik yıkıcı İsrail saldırısı, bir kez daha ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın artırılması için umutsuz bir ihtiyaca işaret ediyor." sözlerine yer verdi.

Okul kompleksine İsrail'in 10 Ağustos'ta, "erken saatlerde" saldırdığının altının çizen DiCarlo, saldırıda "onlarca Filistinlinin öldürüldüğünü, kadın ve çocuklar dahil bir çok kişinin yaralandığını" hatırlattı.

"Genel Sekreter'in dün vurguladığı üzere, ayrımcılık, orantılılık ve saldırılarda tedbir ilkeleri de dahil, uluslararası insancıl hukukun her zaman gözetilmesi gerekir." diyen Dicarlo, Gazze Şeridi'nde siviller açısından durumun "felaket" olmaya devam ettiğini ifade etti.

"GAZZE'DE HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Güvenlik Konseyi'ndeki hitabında, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil, ancak sivillere giderek küçülen bölgelere tahliye emri verilmeye devam ediyor." sözlerine yer verdi.

DiCarlo, "Savaşın başlamasından bu yana 10 ay geçti. Bölgesel tırmanışın daha da artacağı tehdidi her zamankinden daha elle tutulur ve ürkütücü." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaşananlar nedeniyle Lübnan-İsrail arasındaki Mavi Hat'ta karşılıklı saldırıların sıklaştığına işaret eden DiCarlo, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimaline vurgu yaptı.