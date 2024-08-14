Irak'ta PKK'nın sonu geliyor! Duhok Valisi "Bölgeyi terk edin" diyerek uyardı: Tavrımız belli
Hain terör örgütü PKK bulunduğu her noktaya zarar veriyor. Irak'ta da bulunan PKK, Başkan Erdoğan'ın Irak temasları sonrası iyice köşeye sıkıştı ve her geçen gün ağır darbeler almaya başladı. PKK için "Yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılması kararı sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Irak'ta Duhok Valisi Ali Tatar, terör örgütü PKK’yı kastederek, silahlı grupların bölgeyi terk etmesini istedi. Tatar yaptığı açıklamada, "Buradaki silahlı gruplar bölgemizi terk etmediği sürece zarar ve ziyanımız hiçbir şekilde tazmin edilemez. Bizim tavrımız bellidir ve tekrar ediyoruz; silahlı gruplar bölgemizi terk etsin." şeklinde konuştu.
Duhok'un Amediye ilçesinde yapımı devam projeleri inceleyen Vali Tatar, burada açıklamalarda bulundu. Tatar, silahlı grupların bölgeye zararının tazmin dahi edilemediğini vurgulayarak "IKBY'de 1991'deki mücadeleden sonra elde ettiğimiz kazanımları yaşayamıyoruz çünkü bazı silahlı gruplar buna engel oluyor." dedi ve şöyle devam etti:
"TAVRIMIZ BELLİ, TERK EDİN"
Buradaki silahlı gruplar bölgemizi terk etmediği sürece zarar ve ziyanımız hiçbir şekilde tazmin edilemez. Bizim tavrımız bellidir ve tekrar ediyoruz; silahlı gruplar bölgemizi terk etsin. Çünkü yürüttükleri savaşın hiçbir manası yoktur."
PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE! PARTİLERİ YASAKLANDI
Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi.
Buna göre, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine terör örgütü PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alındı.
Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.
"PKK" ARTIK IRAK'TA YASAKLI ÖRGÜT
Hain Terör örgütü PKK Irak'ta her geçen gün daha da köşeye sıkışırken Irak hükümeti aldığı kararla ile PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Irak'ta resmi yazışmalarda artık PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılması kararı alınmıştı.
Mart ayında PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak, yeni bir adım daha attı. Irak medyası, hükümetin meclise terör örgütü konusunda resmi bir yazıyı ilettiğini duyurmuştu.
Yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer almıştı. Devlet kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK'nın, 'Yasaklı Örgüt' olarak tanımlanması istenmişti.
Irak Türkmen Cephesi, Irak hükümetinin PKK'ya yönelik "yasaklı örgüt" kararını olumlu karşılamıştı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, bu adımın terörle mücadeleye önemli katkı sağlayacağını vurgulamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Real Madrid - Atalanta maçı bugün saat kaçta, hangi ülkede? UEFA Süper Kupa maçında Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi olacak?
- Akaryakıt fiyatları saat 23.59'da güncelleniyor: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
- Vizesiz ülkeler 2024 | Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok: İşte tam liste...
- TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...
- Şipşak IQ testi geldi: Resimde kaç kurt var? 500 kişiden sadece 5'i bulabildi!
- Yeşilçam'ın "Bir Teselli Var" filminde bakın ne ortaya çıktı! Orhan Gencebay'ın efsane filmiydi... "Nasıl fark etmedik"
- Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | DGS sonuçları açıklandı mı? 2024 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...