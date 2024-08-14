Irak'ta PKK'nın sonu geliyor! Duhok Valisi "Bölgeyi terk edin" diyerek uyardı: Tavrımız belli

Irak'ta terör örgütü PKK ile ilişkili sözde 3 parti yasaklandı.

Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.

"PKK" ARTIK IRAK'TA YASAKLI ÖRGÜT

Hain Terör örgütü PKK Irak'ta her geçen gün daha da köşeye sıkışırken Irak hükümeti aldığı kararla ile PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Irak'ta resmi yazışmalarda artık PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılması kararı alınmıştı.

Mart ayında PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak, yeni bir adım daha attı. Irak medyası, hükümetin meclise terör örgütü konusunda resmi bir yazıyı ilettiğini duyurmuştu.