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Irak'ta PKK'nın sonu geliyor! Duhok Valisi "Bölgeyi terk edin" diyerek uyardı: Tavrımız belli

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 20:11 Güncelleme: 14.08.2024 20:30
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Irak’ta PKK’nın sonu geliyor! Duhok Valisi Bölgeyi terk edin diyerek uyardı: Tavrımız belli

Hain terör örgütü PKK bulunduğu her noktaya zarar veriyor. Irak'ta da bulunan PKK, Başkan Erdoğan'ın Irak temasları sonrası iyice köşeye sıkıştı ve her geçen gün ağır darbeler almaya başladı. PKK için "Yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılması kararı sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Irak'ta Duhok Valisi Ali Tatar, terör örgütü PKK’yı kastederek, silahlı grupların bölgeyi terk etmesini istedi. Tatar yaptığı açıklamada, "Buradaki silahlı gruplar bölgemizi terk etmediği sürece zarar ve ziyanımız hiçbir şekilde tazmin edilemez. Bizim tavrımız bellidir ve tekrar ediyoruz; silahlı gruplar bölgemizi terk etsin." şeklinde konuştu.

Irak'ta Duhok Valisi Ali Tatar, terör örgütü PKK'yı kastederek, silahlı grupların bölgeyi terk etmesini istedi.

Duhok Valisi Tatar terör örgütü PKK’nın bölgeyi terk etmesini istedi.Duhok Valisi Tatar terör örgütü PKK’nın bölgeyi terk etmesini istedi.

Duhok'un Amediye ilçesinde yapımı devam projeleri inceleyen Vali Tatar, burada açıklamalarda bulundu. Tatar, silahlı grupların bölgeye zararının tazmin dahi edilemediğini vurgulayarak "IKBY'de 1991'deki mücadeleden sonra elde ettiğimiz kazanımları yaşayamıyoruz çünkü bazı silahlı gruplar buna engel oluyor." dedi ve şöyle devam etti:

Duhok Valisi Tatar terör örgütü PKK’nın bölgeyi terk etmesini istedi.Duhok Valisi Tatar terör örgütü PKK’nın bölgeyi terk etmesini istedi.

"TAVRIMIZ BELLİ, TERK EDİN"

Buradaki silahlı gruplar bölgemizi terk etmediği sürece zarar ve ziyanımız hiçbir şekilde tazmin edilemez. Bizim tavrımız bellidir ve tekrar ediyoruz; silahlı gruplar bölgemizi terk etsin. Çünkü yürüttükleri savaşın hiçbir manası yoktur."

Duhok Valisi Tatar terör örgütü PKK’nın bölgeyi terk etmesini istedi.Duhok Valisi Tatar terör örgütü PKK’nın bölgeyi terk etmesini istedi.

PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE! PARTİLERİ YASAKLANDI

Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi.

Buna göre, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine terör örgütü PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alındı.

Irak'ta terör örgütü PKK ile ilişkili sözde 3 parti yasaklandı.Irak'ta terör örgütü PKK ile ilişkili sözde 3 parti yasaklandı.

Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.

"PKK" ARTIK IRAK'TA YASAKLI ÖRGÜT

Hain Terör örgütü PKK Irak'ta her geçen gün daha da köşeye sıkışırken Irak hükümeti aldığı kararla ile PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Irak'ta resmi yazışmalarda artık PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılması kararı alınmıştı.

Mart ayında PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak, yeni bir adım daha attı. Irak medyası, hükümetin meclise terör örgütü konusunda resmi bir yazıyı ilettiğini duyurmuştu.

Irak'ta terör örgütü PKK ile ilişkili sözde 3 parti yasaklandı.Irak'ta terör örgütü PKK ile ilişkili sözde 3 parti yasaklandı.

Yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer almıştı. Devlet kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK'nın, 'Yasaklı Örgüt' olarak tanımlanması istenmişti.

Irak Türkmen Cephesi, Irak hükümetinin PKK'ya yönelik "yasaklı örgüt" kararını olumlu karşılamıştı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, bu adımın terörle mücadeleye önemli katkı sağlayacağını vurgulamıştı.

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