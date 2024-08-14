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BM duyurdu: İsrail Batı Şeria'da son bir haftada 5 Filistinliyi öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 14.08.2024 20:36
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BM duyurdu: İsrail Batı Şeria’da son bir haftada 5 Filistinliyi öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, son bir hafta içinde Batı Şeria'da, İsrail güçleri ve İsrailli yerleşimciler tarafından 5 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi. Haq, aynı zaman diliminde İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere karşı 25'ten fazla saldırı gerçekleştirerek "yaralanmalara sebep olduğu ve mülke zarar verdiğini" ifade etti.

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