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Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı yarın...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 11:25 Güncelleme: 14.08.2024 11:27
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Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı yarın...

Irak'la Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4. Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

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