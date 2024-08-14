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Güney Afrika duyurdu! Türkiye'nin İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 19:00
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Güney Afrika duyurdu! Türkiye’nin İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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