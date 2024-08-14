Almanya kırmızı alarma geçti! Köln-Wahn Askeri Hava Üssü ve NATO Üssü'nde "sabotaj" şüphesi

Almanya'da Köln-Wahn Askeri Hava Üssü sabotaj şüphesiyle bir süre kapatıldı.

Collatz, ilgili makamların olayı araştırdığını aktardı.

TESİSE GİDEN ALANDA "DELİK" ORTAYA ÇIKTI

Alman Ordusu Sözcüsü Ulrich Fonrobert de Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada, bu gece su dağıtım tesisine giden alandaki çitte bir delik tespit edildiğini belirtti.

Fonrobert, fail ya da faillerin bulunabilmesi için üssün bir süre kapatıldığı ancak yoğun aramalara rağmen henüz bulunamadığı bilgisini paylaştı.