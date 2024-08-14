Almanya kırmızı alarma geçti! Köln-Wahn Askeri Hava Üssü ve NATO Üssü'nde "sabotaj" şüphesi
Almanya'da askeri üslerde sıcak dakikalar yaşandı. Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde izinsiz bir girişin ve su dağıtım tesisine giden alandaki çitte bir delik tespit edildiği bildirildi. Üs bölgesinde yoğun çalışmalar devam ederken Almanya'nın Geilenkirchen kentinde bulunan NATO Üssü'nün de sabotaj şüphesiyle kapatıldığı öğrenildi. Alman Ordusu Sözcüsü Ulrich Fonrobert olayı ciddiye aldıklarını, güvenlik birimlerinin olayı açıklığa kavuşturması için çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.
Almanya'da Köln-Wahn Askeri Hava Üssü, sabotaj şüphesiyle giriş çıkışlara bir süreliğine kapatıldı.
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, Berlin'de düzenlenen basın toplatasında, Kölln-Wahn üssünün izinsiz bir giriş sebebiyle kapatıldığını belirterek, "Sabotaj şüphesi de var." ifadesini kullandı.
Collatz, ilgili makamların olayı araştırdığını aktardı.
TESİSE GİDEN ALANDA "DELİK" ORTAYA ÇIKTI
Alman Ordusu Sözcüsü Ulrich Fonrobert de Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada, bu gece su dağıtım tesisine giden alandaki çitte bir delik tespit edildiğini belirtti.
Fonrobert, fail ya da faillerin bulunabilmesi için üssün bir süre kapatıldığı ancak yoğun aramalara rağmen henüz bulunamadığı bilgisini paylaştı.
Üsse verilen suyun değerlerinde anormal bir artış görüldüğünü, kirletilmiş olabileceğini kaydeden Fonrobert, içme suyundan alınan numunelerin incelenmesine devam edildiğini, bu yüzden üsteki suyun kesildiğini söyledi.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Fonrobert, olayı ciddiye aldıklarını, güvenlik birimlerinin olayı açıklığa kavuşturması için çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti. Fonrobert, bir süre sonra üssün kapılarının tekrar açıldığını bildirdi.
NATO ÜSSÜ'NDE DE SABOTAJ ŞÜPHESİ
Öte yandan, Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Geilenkirchen kentinde bulunan NATO üssü de sabotaj şüphesiyle kapatıldı.
Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde, Alman ordusunun birçok biriminin yanı sıra Alman hükümet üyelerinin ve üst düzey bürokratların seyahatlerinden sorumlu olan birim de yer alıyor.
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