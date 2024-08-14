Beyaz Saray’dan dikkat çeken ateşkes açıklaması! Gazze’de savaşın sona ermesini istiyoruz

"Yarın önemli bir gün olacak. Ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz." diye konuşan Jean-Pierre, bu ateşkesle hem esirlerin evlerine dönmelerinin hem de Filistinlilere ihtiyaç duydukları insani yardımların ulaştırılmasının mümkün olacağını ifade etti.