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ABD Mahkemesi'nden Trump'a şok! Talebi reddedildi: Hatalar ve asılsız iddialarla dolu

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 21:53 Güncelleme: 14.08.2024 22:01
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ABD Mahkemesi’nden Trump’a şok! Talebi reddedildi: Hatalar ve asılsız iddialarla dolu

ABD Başkanı adayı Donald Trump'ın avukatları, yargıç Merchan'ın kızı Loren'in Başkan Biden ve başkan adayı Harris için çalıştığını iddia etti ve yargıcın dava için uygun olmadığını belirterek Merchan'ın davadan çekilmesini talep etti. talebine yanıt geldi. Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasından çekilmesi için yapılan talep New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan tarafından reddedilirken Merchan, talebin "hatalarla ve asılsız iddialarla dolu" olduğunu belirterek davadan çekilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını vurgladı. ABD Başkan adayı Trump'ın kampanya sözcüsü de yaptığı açıklamada, Merchan'ın dava boyunca Trump'a karşı "pervasızca" ön yargılı olduğunu söyledi.

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasından çekilmesi için yapılan talebi reddetti.

Trump'ın ʺsus payıʺ davasının yargıcı, davadan çekilmesine yönelik talebi reddetti.Trump'ın ʺsus payıʺ davasının yargıcı, davadan çekilmesine yönelik talebi reddetti.

"ASILSIZ İDDİALARLA DOLU"

Yargıç Merchan, Trump'ın avukatlarının, kendisinden davadan çekilmesini talep etmelerinin ardından konuya ilişkin kararını yazılı olarak açıkladı.

Merchan, talebi "hatalarla ve asılsız iddialarla dolu" şeklinde nitelendirdi. Kararlarını, kanıtlara ve yasalara dayandırmaya devam edeceğini belirten Merchan, "İmalar ve yanlış nitelendirmeler bir ihtilaf yaratmaz." ifadesini kullandı.

Trump'ın ʺsus payıʺ davasının yargıcı, davadan çekilmesine yönelik talebi reddetti.Trump'ın ʺsus payıʺ davasının yargıcı, davadan çekilmesine yönelik talebi reddetti.

TRUMP'IN SÖZCÜSÜNDEN SERT TEPKİ

Merchan, davadan çekilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını vurgulayarak talebi reddetti. Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, Merchan'ın dava boyunca Trump'a karşı "pervasızca" ön yargılı olduğunu kaydetti.

Cheung, "Son derece çelişkili olan yargıç, uzun zaman önce bu davadan çekilmeliydi." dedi.

Trump'ın ʺsus payıʺ davasının yargıcı, davadan çekilmesine yönelik talebi reddetti.Trump'ın ʺsus payıʺ davasının yargıcı, davadan çekilmesine yönelik talebi reddetti.

"HARRİS VE BIDEN İÇİN ÇALIŞIYOR" İDDİASI

Trump'ın avukatları, Merchan'ın kızı Loren'in Başkan Joe Biden ve başkan adayı Kamala Harris için çalıştığını belirterek, yargıcın dava için uygun olmadığını savunmuştu. Avukatlar, bu kapsamda yargıç Merchan'ın davadan çekilmesi için talepte bulunmuştu.

Trump'ın ʺsus payıʺ davasının yargıcı, davadan çekilmesine yönelik talebi reddetti.Trump'ın ʺsus payıʺ davasının yargıcı, davadan çekilmesine yönelik talebi reddetti.

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan'da New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz'a bırakılmıştı.

Trump'ın ʺsus payıʺ davasının yargıcı, davadan çekilmesine yönelik talebi reddettiTrump'ın ʺsus payıʺ davasının yargıcı, davadan çekilmesine yönelik talebi reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

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