ABD Mahkemesi'nden Trump'a şok! Talebi reddedildi: Hatalar ve asılsız iddialarla dolu
ABD Başkanı adayı Donald Trump'ın avukatları, yargıç Merchan'ın kızı Loren'in Başkan Biden ve başkan adayı Harris için çalıştığını iddia etti ve yargıcın dava için uygun olmadığını belirterek Merchan'ın davadan çekilmesini talep etti. talebine yanıt geldi. Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasından çekilmesi için yapılan talep New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan tarafından reddedilirken Merchan, talebin "hatalarla ve asılsız iddialarla dolu" olduğunu belirterek davadan çekilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını vurgladı. ABD Başkan adayı Trump'ın kampanya sözcüsü de yaptığı açıklamada, Merchan'ın dava boyunca Trump'a karşı "pervasızca" ön yargılı olduğunu söyledi.
New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasından çekilmesi için yapılan talebi reddetti.
"ASILSIZ İDDİALARLA DOLU"
Yargıç Merchan, Trump'ın avukatlarının, kendisinden davadan çekilmesini talep etmelerinin ardından konuya ilişkin kararını yazılı olarak açıkladı.
Merchan, talebi "hatalarla ve asılsız iddialarla dolu" şeklinde nitelendirdi. Kararlarını, kanıtlara ve yasalara dayandırmaya devam edeceğini belirten Merchan, "İmalar ve yanlış nitelendirmeler bir ihtilaf yaratmaz." ifadesini kullandı.
TRUMP'IN SÖZCÜSÜNDEN SERT TEPKİ
Merchan, davadan çekilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını vurgulayarak talebi reddetti. Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, Merchan'ın dava boyunca Trump'a karşı "pervasızca" ön yargılı olduğunu kaydetti.
Cheung, "Son derece çelişkili olan yargıç, uzun zaman önce bu davadan çekilmeliydi." dedi.
"HARRİS VE BIDEN İÇİN ÇALIŞIYOR" İDDİASI
Trump'ın avukatları, Merchan'ın kızı Loren'in Başkan Joe Biden ve başkan adayı Kamala Harris için çalıştığını belirterek, yargıcın dava için uygun olmadığını savunmuştu. Avukatlar, bu kapsamda yargıç Merchan'ın davadan çekilmesi için talepte bulunmuştu.
TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI
Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan'da New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz'a bırakılmıştı.
ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.
Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Real Madrid - Atalanta maçı bugün saat kaçta, hangi ülkede? UEFA Süper Kupa maçında Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi olacak?
- Akaryakıt fiyatları saat 23.59'da güncelleniyor: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
- Vizesiz ülkeler 2024 | Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok: İşte tam liste...
- TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...
- Şipşak IQ testi geldi: Resimde kaç kurt var? 500 kişiden sadece 5'i bulabildi!
- Yeşilçam'ın "Bir Teselli Var" filminde bakın ne ortaya çıktı! Orhan Gencebay'ın efsane filmiydi... "Nasıl fark etmedik"
- Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | DGS sonuçları açıklandı mı? 2024 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...