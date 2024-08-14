ABD Mahkemesi’nden Trump’a şok! Talebi reddedildi: Hatalar ve asılsız iddialarla dolu

Trump'ın ʺsus payıʺ davasının yargıcı, davadan çekilmesine yönelik talebi reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.