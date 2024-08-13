Yunanistan'daki yangınlarda bir kişi öldü
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Vrilisia'ya da sıçrayan yangında, yanmış bir ceset bulunduğu bildirildi.
Yetkililer, şu ana kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını duyururken, 702 itfaiyeci ve 199 aracın Penteli Dağı ve Maraton Gölü bölgesindeki birçok aktif yangın noktalarına müdahale ettiğini belirtti.
Haberlerde, şu ana kadar üç hastane ile bazı manastırların da tahliye edildiği bildirildi.
Pazar gününden itibaren 5 itfaiye erinin yaralandığı belirtilen haberlerde, bunlardan ikisinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
"TAHLİYE KARARLARINA UYUN" ÇAĞRISI
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, dün yaptığı açıklamada, ekiplerin zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek, vatandaşların tahliye kararlarına uymalarını istemişti.
Tahliye emirlerine uymayı reddedenlerden bazılarının evlerinde mahsur kaldığını belirten Vathrakoyannis, "İtfaiye ekipleri kurtarma operasyonları sırasında hayatlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşların tahliye emirlerine uyması gerekir." demişti.
Vathrakoyannis, polis ve itafaiye ekiplerinin, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye ettiğini belirtmişti.
TÜRKİYE VE AB'DEN DESTEK
Haberlerde, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa'dan bir helikopter, 28 itfaiye aracıyla ve 200 itfaiyeci, İtalya'dan iki uçak ve Çekya'dan 75 itfaiyeci ve 25 aracın Yunanistan'a gönderileceği bildirilmişti.
Türkiye'nin de yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek olmak amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter göndermek için çalışmaları başlattığı duyurulmuştu.
Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.
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