Yunanistan’daki yangınlarda bir kişi öldü

Yunanistan'da meydana gelen yangından görüntü

Yetkililer, şu ana kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını duyururken, 702 itfaiyeci ve 199 aracın Penteli Dağı ve Maraton Gölü bölgesindeki birçok aktif yangın noktalarına müdahale ettiğini belirtti.

Haberlerde, şu ana kadar üç hastane ile bazı manastırların da tahliye edildiği bildirildi.

Pazar gününden itibaren 5 itfaiye erinin yaralandığı belirtilen haberlerde, bunlardan ikisinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.