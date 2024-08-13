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Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 13.08.2024 01:46
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Nijerya’da yolcu otobüsüne silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın Taraba eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

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