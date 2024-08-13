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Kolombiya'da zorla alıkonulan 66 asker daha serbest bırakıldı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 06:34
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Kolombiya’da zorla alıkonulan 66 asker daha serbest bırakıldı

Son dakika haberine göre Kolombiya'da, "taşra muhafızları" isimli silahlı grup tarafından 10 Ağustos'ta zorla alıkonulan 66 asker daha serbest bırakıldı.

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