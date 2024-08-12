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Avustralya'da "izinsiz" uçan helikopter otelin çatısına düştü: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.08.2024 12:11
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Avustralya’da izinsiz uçan helikopter otelin çatısına düştü: 1 ölü

Avustralya'da bulunan bir otelin çatısına "izinsiz" uçuş gerçekleştiren helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, otelde kalan yüzlerce kişi de tahliye edildi.

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