12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Rusya'da Filistin zirvesi: Putin ile Abbas bir araya gelecek

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 16:33
ABONE OL
Rusya’da Filistin zirvesi: Putin ile Abbas bir araya gelecek

Rus ve Filistin medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yarın bir araya geleceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın Rusya'da bir araya geleceği bildirildi.

PUTIN İLE ABBAS BİR ARAYA GELECEK

Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Putin ile Abbas'ın yarın bir araya geleceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin ve Abbas'ın Rusya ile Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör