Rusya'da Filistin zirvesi: Putin ile Abbas bir araya gelecek
Rus ve Filistin medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yarın bir araya geleceğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın Rusya'da bir araya geleceği bildirildi.
PUTIN İLE ABBAS BİR ARAYA GELECEK
Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Putin ile Abbas'ın yarın bir araya geleceği kaydedildi.
Putin ve Abbas'ın Rusya ile Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.
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