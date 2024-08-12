Rusya’da Filistin zirvesi: Putin ile Abbas bir araya gelecek

PUTIN İLE ABBAS BİR ARAYA GELECEK

Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Putin ile Abbas'ın yarın bir araya geleceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin ve Abbas'ın Rusya ile Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.