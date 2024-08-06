Kanun tanımayan sosyal medya platformlarına anında müdahale! İngiltere affetmedi: Hukuk sizin için de geçerli olmalı
İngiltere'de 3 çocuğun bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada çocukları öldüren kişinin Müslüman bir göçmen olduğu yalanı yayıldı. Bu gelişme sonrası aşırı sağcılar bölgedeki camileri ve göçmenlerin evlerini ateşe verdi. Olayların arkasında dijital platformların bir kaos planı olduğu iddia edilirken, İngiltere'den medya şirketlerine uyarı geldi. İşte detaylar...
İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında geçen hafta üç kız çocuğunun bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, aşırı sağcı grupların polisle çatıştıkları gösteriler ülke çapına yayıldı.
İSLAMCI GÖÇMEN YALANI
Sosyal medyada yayılan ve saldırganın "İslamcı bir göçmen olduğu" yalanı ile harekete geçen aşırı sağcı grupların gösterileri devam ediyor.
Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için eylem düzenliyor.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, şiddet içeren gösterileri "aşırı sağın haydutluğu" olarak niteledi ve kınadı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İki büyük sosyal medya şirketine ve onu yönetenlere sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır" dedi.
YAĞMALIYORLAR
Aşırı sağcı göstericiler Southport'taki camiye saldırdı. Sunderland kentinde bir karakolu yaktı. Middlesbrough kentinde bir araya gelen aşırı sağcılar ise sığınmacıların tutulduğu bir oteli yakmaya çalıştı.
Aşırı sağcılar ayrıca birçok dükkanı yağmaladı. İngiliz basını ise aşırı sağcıları henüz "Yağmacılar" ya da "teröristler" olarak tanımlamıyor.
SİLAH SATIŞINI DURDURMA HAZIRLIĞI
İngiltere'de 4 Temmuz'daki genel seçimlerden zaferle çıkan yeni İşçi Partisi hükümetinin, İsrail'e silah satışı yapan firmalara verilen silah ihracat lisanslarına kısıtlama getirebileceği iddiaları gündeme geldi.
İsrail'de Yediot Ahranot gazetesinin geçen haftaki haberinde de İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümetin, İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlandığı belirtildi.
FİNANSMAN DESTEĞİ SÜRECEK
Starmer liderliğinde yeni hükümet, birkaç gün önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik bir önceki hükümetin yaptığı itirazını geri çekmişti.
Hükümet ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na Ocak'ta kesilen finansman desteğine devam edeceğini de duyurmuştu.
Yapılan yorumlarda İngiltere'deki olayların İsrail'e silah satışının yasaklanmasının konuşulmasından sonra gelmesine dikkat çekildi.
TÜRK TOPLUMUNA UYARI
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından Türk toplumuna tedbirli olmalarını tavsiye etti.
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