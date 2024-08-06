Kanun tanımayan sosyal medya platformlarına anında müdahale! İngiltere affetmedi: Hukuk sizin için de geçerli olmalı

İSLAMCI GÖÇMEN YALANI

Sosyal medyada yayılan ve saldırganın "İslamcı bir göçmen olduğu" yalanı ile harekete geçen aşırı sağcı grupların gösterileri devam ediyor.

Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için eylem düzenliyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, şiddet içeren gösterileri "aşırı sağın haydutluğu" olarak niteledi ve kınadı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İki büyük sosyal medya şirketine ve onu yönetenlere sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır" dedi.