ABD’deki Debby Kasırgası en az 4 kişinin ölümüne neden oldu

NWS, birkaç gün boyunca ülkenin güneydoğusundaki bazı bölgelerde "kasırgalar, felaket boyutunda ani yağışlar ve kıyı taşkınları beklendiğini" kaydetti.

Ayrıca uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, dün 1700'den fazla uçuş iptal edilirken 5 bin 800'den fazla uçuş ise ertelendi.