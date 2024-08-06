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Biden ile Blinken'dan telefon diplomasisi! Orta Doğu'daki artan gerilim masada...

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 01:42 Güncelleme: 06.08.2024 01:48
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Biden ile Blinken’dan telefon diplomasisi! Orta Doğu’daki artan gerilim masada...

Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden Ürdün Kralı 2. Abdulah, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile Orta Doğu'da artan tansiyonun düşürülmesi konusunda görüşmeler yaptı.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Ürdün Kralı Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden ve 2. Abdullah (ARŞİV)Biden ve 2. Abdullah (ARŞİV)

Görüşmede, Biden ile Kral Abdullah, Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşürülmesinin ve özellikle Gazze'de bir ateşkese varılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.


Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Thani (ARŞİV)Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Thani (ARŞİV)

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Blinken da bölgede tansiyonun düşürülmesi ve daha fazla gerilim yaşanmaması noktasındaki çabaları değerlendirdi.

İkili, Gazze'de bir ateşkes sağlanmasının tansiyonu düşürme konusunda önemli olduğunu vurguladı ve bu yöndeki çabalarına devam edecekleri mesajını verdi.

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