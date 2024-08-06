Biden ile Blinken’dan telefon diplomasisi! Orta Doğu’daki artan gerilim masada...



Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Thani (ARŞİV)

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Blinken da bölgede tansiyonun düşürülmesi ve daha fazla gerilim yaşanmaması noktasındaki çabaları değerlendirdi.

İkili, Gazze'de bir ateşkes sağlanmasının tansiyonu düşürme konusunda önemli olduğunu vurguladı ve bu yöndeki çabalarına devam edecekleri mesajını verdi.