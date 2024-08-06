06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Irak'tan flaş PKK kararı! İyice köşeye sıkıştılar: Terör örgütü ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.08.2024 01:15 Güncelleme: 06.08.2024 01:39
ABONE OL
Irak’tan flaş PKK kararı! İyice köşeye sıkıştılar: Terör örgütü ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı

Hain terör örgütü PKK'nın yuvalandığı noktalardan biri olan Irak'ta terör örgütüne dair peş peşe flaş kararlar alındı. Daha önce Irak hükümeti, devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması kararını almıştı. IKYB ise PKK'nın sorunların ana kaynağı olduğu gerekçesiyle bölgeden temizlenmesi konusunda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Çemberi gittikçe daralan PKK'yı köşeye sıkıştıracak bir karar daha alındı. Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör