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Siyonistlerden Batı Şeria'da kanlı baskın! 4 Filistinli katledildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.08.2024 01:44
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Siyonistlerden Batı Şeria’da kanlı baskın! 4 Filistinli katledildi

İşgalci İsrail uzun yıllardır Filistin kan döküyor ancak 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam saldırı artırıldı ve 40 bine yakın masum katledildi. İşgal ordusu bir yandan soykırım saldırıları düzenlerken bir yandan da Batı Şeria'da baskınlar düzenliyor. Katil İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 1'i çocuk 4 Filistinlinin öldüğü, 7 kişinin yaralandı.

İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 4 Filistinlinin katledilirken 7 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 4 Filistinli öldü.İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 4 Filistinli öldü.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, Tubas'ın kuzeyindeki Akaba kasabasına baskın düzenleyerek bir evi kuşattığını ve Filistinli gençlerle çatışmaya girdiğini yazdı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 4 Filistinli öldü.İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 4 Filistinli öldü.

4 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 7 YARALI

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çatışmalarda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Eyser Muhammed Kasım Ebu Ara (37), Nur Muhammed Yasin el-Yasin (19), Amid Yasin Gannam (19) ile Bilal İzzeddin Savafta'nın (14) öldüğü, 2'si ağır 7 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

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