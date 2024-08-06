Siyonistlerden Batı Şeria’da kanlı baskın! 4 Filistinli katledildi

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 4 Filistinli öldü.

4 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 7 YARALI

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çatışmalarda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Eyser Muhammed Kasım Ebu Ara (37), Nur Muhammed Yasin el-Yasin (19), Amid Yasin Gannam (19) ile Bilal İzzeddin Savafta'nın (14) öldüğü, 2'si ağır 7 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.