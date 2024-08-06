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Son dakika: Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu

Giriş: 06.08.2024 21:02 Güncelleme: 06.08.2024 21:33
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Son dakika: Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu

Hamas, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yerine geçen yeni isim belli oldu. Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar oldu.

İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.

Yahya SinvarYahya Sinvar

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan 3 Ağustos'ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

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