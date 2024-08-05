Bangladeş’te hükümet düştü! Göstericiler Başbakan Hasina’nın konutunu bastı! Askeri helikopterle kaçmak zorunda kaldı | Türkiye’den açıklama

Bangladeş'te çıkan olaylar sonrası çok sayıda ölü ve yaralı var.

PROTESTOLAR YENİDEN BAŞLADI

Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi, 2 Ağustos'ta bu kez de protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplandı. Göstericiler, Hasina hükümetini protesto ederek gösterilerde yaşamını yitirenler için adalet istedi. Göstericilere müdahale üzerine çıkan arbedede bir polis öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

İNTERNETE ERİŞİM KESİLDİ

Başkent Dakka'da internete erişim engellenirken yerel basında yer alan haberlere göre, sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağı ile bilinmiyor. Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu (BTRC) yetkilisi, Dakka bölgesinde 4G internet hizmetinin durdurulduğunu ancak geniş bant hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.