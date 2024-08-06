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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü İHA'larla vurduğunu bildirdi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 06:00
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Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki bir askeri üssü İHA’larla vurduğunu bildirdi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

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