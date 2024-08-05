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Güvenlik kaynakları: Irak'ta ABD üssü vuruldu

Giriş: 05.08.2024 23:26 Güncelleme: 05.08.2024 23:27
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Güvenlik kaynakları: Irak’ta ABD üssü vuruldu

Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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