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Filipinler'de Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları nedeniyle can kaybı 48'e yükseldi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.08.2024 11:48
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Filipinler’de Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları nedeniyle can kaybı 48’e yükseldi

Son dakika haberine göre Filipinler'de etkili olan Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı.

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