ABD’li heyet Netanyahu’nun planını sızdırdı! İran’daki iki saatlik görüşme hakkında bomba iddia! 10 Mossad ajanı...

ABD HEYETİ GİZLİCE İRAN'DA!

Mayıs 2024'te ABD ve İran'ın Umman'da yaptığı gizli görüşmenin ortaya çıkmasının ardından bugün Kuveyt basınından gelen bir haber ise 1 Ağustos Perşembe günü bir Amerikan heyetinin Umman'ın arabuluculuğuyla Türkiye'den kalkan bir özel uçakla İran'a gittiğini ortaya çıkardı.

Takvim.com.tr'nin haberine Kuveyt gazetesi El Ceride, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey bir kaynağın, Amerikan güvenlik heyetinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki siyonist lobinin desteği ile planladığı büyük savaşı engellemek için Tahran liderlerine "sakinlik ve uyarı" mesajı iletmek üzere Umman aracılığı ile İran'a gittiğini açıkladı.