ABD'li heyet Netanyahu'nun planını sızdırdı! İran'daki iki saatlik görüşme hakkında bomba iddia! 10 Mossad ajanı...
Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikastin ardından Orta Doğu'da ortalık iyice karıştı. Lübnan, İran ve İsrail arasında karşılıklı tehditler artarken Kuveyt basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. El Ceride gazetesine göre bir Amerikan heyeti, Türkiye'den kalkan bir uçakla İran'a giderek Netanyahu'nun planlarını sızdırdığı iddia edildi. Ayrıca heyetin Haniye suikastındaki 10 Mossad ajanının ismini verdiğini iddia ediyor. İşte detaylar...
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler İsrail, ABD ve İran'a döndü.
ABD HEYETİ GİZLİCE İRAN'DA!
Mayıs 2024'te ABD ve İran'ın Umman'da yaptığı gizli görüşmenin ortaya çıkmasının ardından bugün Kuveyt basınından gelen bir haber ise 1 Ağustos Perşembe günü bir Amerikan heyetinin Umman'ın arabuluculuğuyla Türkiye'den kalkan bir özel uçakla İran'a gittiğini ortaya çıkardı.
Takvim.com.tr'nin haberine Kuveyt gazetesi El Ceride, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey bir kaynağın, Amerikan güvenlik heyetinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki siyonist lobinin desteği ile planladığı büyük savaşı engellemek için Tahran liderlerine "sakinlik ve uyarı" mesajı iletmek üzere Umman aracılığı ile İran'a gittiğini açıkladı.
HAVALİMANINDA 2 SAATLİK TOPLANTI
İddiaya göre uçak İran'ın Karaj şehrindeki Payam Havalimanı'na indi ve ABD ile İranlı yetkililer arasında havalimanında iki saatlik bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından ABD heyetinin Ankara'ya döndüğü bildirildi.
PAYAM'DA NE KONUŞULDU?
El Ceride'ye göre Amerikalı güvenlik heyeti, ABD'nin Haniye suikastından haberdar olmadığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Netanyahu'nun tek taraflı eylemlerinden çok rahatsız olduğunu söylediğini belirtti. Amerikan heyetinin "Netanyahu'nun kontrol dışına çıktığı ve onun iktidarda olmasının küresel güvenlik ve barışa hizmet etmediği sonucuna vardıklarını" belirttiği öne sürüldü. Kuveyt gazetesinin iddiasına göre görüşmede "Biden yönetiminin temel değişiklikler yapmak ve Netanyahu'yu dışlayan yeni bölgesel denklemler oluşturmak istediği" konuşuldu.
NETANYAHU ABD'DE PAZARLIK PEŞİNDE
Netanyahu temmuz ayında ABD'nin başkenti Washington'a gitti ve ABD Kongresi'nde tüm dünyanın tepkisini çeken bir konuşma yaptı. El Ceride'ye göre heyet, Netanyahu'nun ABD'de "büyük savaşı" başlatacağını söylediğini belirtti. Peki, Netanyahu, büyük savaşa hangi ülkeleri dahil etmeyi planlıyor?
El Ceride'ye konuşan İranlı yetkililer, Netanyahu'nun savaşı sadece İran ve müttefiklerine değil, tüm Körfez ülkeleri, Türkiye ve hatta Afrika ülkelerini kapsayacak şekilde genişletmek istediğini belirtti.
NETANYAHU'NUN PLANINI AMERİKAN HEYETİ SIZDIRDI
Kuveyt gazetesinin iddiasına göre Amerikan heyeti Netanyahu'nun Washington'da siyonist lobinin liderlerine sunduğu planın bazı kısımlarını sızdırdı. Netanyahu ise Washington'da istediği desteği bulamadı. İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD'nin bölgede sakinleşme istediği, Netanyahu'nun ise Haniye'yi öldürerek esir takası ve müzakereleri sabote ettiği belirtildi.
El Ceride ABD heyetinin İran ziyareti ile ilgili "Heyet, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda ABD'nin tekrar İsrail'i savunmak zorunda kalacağını ve bunun Netanyahu'ya baskılardan kurtulma fırsatı vereceğini belirtti. Bu nedenle, ABD, Tahran'ın İsrail Başbakanı'nın tuzağına düşmemesini umuyor." İfadelerini kullandı.
İRAN'A YAPTIRIMLAR KALKIYOR MU?
Amerikalılar, İran'ın Tel Aviv'e saldırmaması durumunda ekonomik yaptırımların bir kısmını askıya almaya hazır olduklarını belirtti.
10 MOSSAD AJANININ İSMİNİ VERDİ
İran'da Haniye suikastına karışmakla suçlanan 30'u İranlı 80 kişi gözaltına alındı. ABD heyeti ise suikasta dahil olmadıklarını kanıtlamak için İran'da bulunan ve suikasta doğrudan ya da dolaylı olarak karıştığını düşündükleri 10 Mossad ajanının ismini İran'a verdi.
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