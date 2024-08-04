İsrail'den Türk Bayrağı'na yönelik skandal provokasyon! Tehdit edip drone ile bayrak çektiler...
Türkiye Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından bir günlük yas kararı verirken, İsrail konuya ilişkin büyük bir provokasyona imza attı. İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliğinde yarıya indirilen Türk bayrağının üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirdi.
TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDE PROVOKASYON
Gazze'de aylardır uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'e en büyük desteği veren Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.
Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binasında İsmail Haniye için yarıya indirilen Türk bayrağı üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirildi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği milli yas nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.
YAS NEDENİYLE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
Heniyye'nin suikasta uğraması üzerine Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilirken Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde de ulusal yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.
Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği ve Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda da bayraklar yarıya indirildi.
SİYONİSTLERDEN ALÇAK PAYLAŞIMLAR
Haniye için yas ilan edilmesini terör destekçiliği olarak niteleyen İsrail Dışişleri Bakanı Katz ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Türkiye'yi hedef aldı.
KATZ BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
İsrail Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yas kararını kınarken büyükelçileri ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
İşte Katz'ın paylaşımı:
Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, İsrail'in lideri İsmail Haniye'nin ortadan kaldırılmasına tepki olarak Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Vekili'ni ağır bir kınama için çağırmaları talimatını verdim
İsrail Devleti, 7 Ekim'de Hamas'ın zulmüne öncülük eden ve televizyondaki korkunç görüntüleri izlerken arkadaşlarıyla birlikte dua ederek, katillere başarılar dileyen İsmail Haniye gibi bir katil için yas ifadelerine tolerans göstermeyecektir. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan'ın yanında yas tutmalılar.
SINIR DIŞI ETME TEHDİDİ
Ben-Gvir, "Türk büyükelçisi bayrağı tamamen indirmeye ve ülkesine dönmeye davetlidir. Dışişleri Bakanı ve Başbakan'ı Türk büyükelçisini duruşmaya hazırlık amacıyla çağırmaya ve onu ülkeden sınır dışı etmeye davet ediyorum." dedi.
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