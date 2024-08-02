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Nijerya'nın bazı eyaletlerinde protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.08.2024 06:12
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Nijerya’nın bazı eyaletlerinde protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolar nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

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